Wirecard: Es winkt ein kräftiges Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Lieber Leser,

seit Mitte Dezember geht es für die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard wieder aufwärts, der Kursgewinn beläuft sich in dieser Zeit auf gut 15 Prozent. Damit nähert sich der Anteilsschein bei Notierungen um die 45,50 Euro nun einem wichtigen Widerstandsbereich, der zwischen 46 und 47 Euro verläuft. Sofern die Aktie diese Zone nachhaltig überwinden kann, wäre gleichzeitig der Ausbruch aus der seit vergangenem Mai vorherrschenden Seitwärtsformation geschafft. In diesem Fall gäbe es ein kräftiges Kaufsignal und der Weg nach oben wäre frei.

Gute Zahlen und guter Ausblick

Zuletzt hat das TecDAX-Unternehmen seine Bücher geöffnet und Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr vorgelegt. Demnach belief sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahr 2016 auf 307,4 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als operativ 227,3 Mio. Euro verdient wurden. Auch hier betrug das Ergebniswachstum gegenüber dem Jahr 2014 (172,9 Mio. Euro) mehr als 30 Prozent.

Auf Grundlage des Zahlenmaterials lässt sich somit klar erkennen, dass das Unternehmen ein kontinuierlich hohes Ergebniswachstum aufweist. Dieser Wachstumstrend soll auch im laufenden Jahr fortgesetzt werden, denn für 2017 peilt der Online-Payment-Spezialist ein Ebitda in einer Bandbreite zwischen 382 und 400 Mio. Euro an. Will heißen, im besten Fall winkt eine Steigerung des operativen Gewinns von 30 Prozent. Gute Zahlen und gute Aussichten, was will man mehr. Das ist der beste Treibstoff für eine weiterhin gute Kursperformance.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse