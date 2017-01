Wirecard: Es wartet ein riesiger Markt! Der Wochenüberblick

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

gute Nachrichten gab es in der letzten Woche mal wieder von Wirecard. Hat man doch mit dem Dienstleister TransferTo einen weiteren Partner an Land gezogen, der organisches Wachstum verspricht. Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Organisches Wachstum : Immer neue Kooperationen verschaffen Wirecard mit einer rasanten Geschwindigkeit Wachstum. Die Commerzbank geht in einer aktuellen Analyse beispielsweise für das 4. Quartal von einem organischen Wachstum im zweistelligen Prozentbereich aus. Nun eröffnen sich dem Zahlungsdienstleister durch eine Kooperation mit TransferTo auch im Jahr 2017 bereits neue Möglichkeiten in den Schwellenländern.

: Immer neue Kooperationen verschaffen Wirecard mit einer rasanten Geschwindigkeit Wachstum. Die Commerzbank geht in einer aktuellen Analyse beispielsweise für das 4. Quartal von einem organischen Wachstum im zweistelligen Prozentbereich aus. Nun eröffnen sich dem Zahlungsdienstleister durch eine Kooperation mit TransferTo auch im Jahr 2017 bereits neue Möglichkeiten in den Schwellenländern. Der Partner : TransferTo ist ein führendes grenzübergreifendes B2B-Netzwerk für mobile Zahlungen, das jetzt mit Wirecard einen White-Label-Dienst aufbauen will, mit dem direkte Überweisungen zwischen Mobiltelefonen möglich sind. Mobile-Money-Betreiber können diesen Dienst in den Schwellenländern sogar unter eigenem Namen betreiben.

: TransferTo ist ein führendes grenzübergreifendes B2B-Netzwerk für mobile Zahlungen, das jetzt mit Wirecard einen White-Label-Dienst aufbauen will, mit dem direkte Überweisungen zwischen Mobiltelefonen möglich sind. Mobile-Money-Betreiber können diesen Dienst in den Schwellenländern sogar unter eigenem Namen betreiben. Der Vorteil : Die Kooperationspartner wollen erreichen, dass Anwendern schnelle und unkomplizierte Überweisungen zur Verfügung stehen, ähnlich dem Versand einer SMS, jedoch mit der nötigen Sicherheit.

: Die Kooperationspartner wollen erreichen, dass Anwendern schnelle und unkomplizierte Überweisungen zur Verfügung stehen, ähnlich dem Versand einer SMS, jedoch mit der nötigen Sicherheit. Das Potenzial: Anwender müssen zudem nicht zwingend ein Bankkonto oder eine Kreditkarte haben. Dieser Punkt ist in Schwellenländern ganz entscheidend. Denn schätzungsweise 2 Milliarden Menschen verfügen dort weder über Konto noch über Kreditkarten. Hier wartet also ein riesiger Markt auf Wirecard.

Kann Wirecard in den Schwellenländern mit dieser Lösung punkten? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

