Wirecard: Es könnte auch alles ganz anders sein!

Die Aktie von Wirecard ist am Mittwoch vorbörslich mal wieder unter Druck geraten. Bereits am Dienstag hatte sie von ihren Aufschlägen vom Freitag und Montag deutlich abgegeben. Doch nicht alleine mögliche Gewinnmitnahmen scheinen der Grund, auch eine erneute Verunsicherung der Anleger: Nach Informationen der Agentur Reuters vom Dienstagabend soll Wirecard einen Manager in Singapur, der in mögliche Bilanztricksereien verwickelt sein könnte, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.