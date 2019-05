Wirecard: Es ist vollbracht!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Was der Aktie von Wirecard am Donnerstag noch nicht gelungen war, das hat sie zum Wochenausklang tatsächlich vollbracht: Sie ging bei einem Kurs von mehr als 140 Euro aus dem Handel. Zwar nicht auf Xetra, aber an allen anderen Börsenplätzen, von Berlin bis München. Damit standen die Papiere erstmals seit dem 31. Januar, als die Angriffe auf das Dax-Unternehmen durch Berichte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



