Wirecard: Es hat alles nichts genützt!

Die Aktie von Wirecard kam auch in der zurückliegenden Woche nicht zur Ruhe: Dieses Mal war es die Strafanzeige durch eine Wiener Anlegerschutzorganisation, die dem Zahlungsdienstleister vorwirft, „Finanztransfers in Zusammenhang mit mutmaßlich betrügerischen Online-Trading-Webseiten sowie für illegale Online-Gambling-Webseiten in beträchtlichem Ausmaß“ über Wirecard abgewickelt zu haben. Das Dax-Unternehmen wies die Vorwürfe in einer Stellungnahme prompt „scharf zurück“, hatte zudem gute Nachrichten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung