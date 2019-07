Wirecard: Es geht um Milliarden!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Zahlungsdienstleister Wirecard wartete in den vergangenen Tagen bereits mit mehreren guten Nachrichten auf: So gab man etwa bekannt, dass man das Angebot an Bezahlprodukten auf den Philippinen ausweitet. Zudem bietet Wirecard Kunden von Shopee, der führenden E-Commerce-Plattform in Südostasien und Taiwan, in Singapur einen Ratenzahlungsservice an.



