Wirecard: Es geht mit positiven Nachrichten weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Es ist wirklich erstaunlich, in welchem Tempo Wirecard derzeit gute Nachrichten liefert. So hieß es am Dienstag, dass Wirecard mit „Q Versicherung Service“ eine neue Partnerschaft geschlossen habe. Da geht es darum, dass Betreiber von Shops, die Wirecard-Bezahldienstleistungen nutzen, „im Bausteinprinzip“ auf Versicherungsschutz des neuen Partners zurückgreifen können. Dabei soll es um das Thema Sicherheit auch im Hinblick auf mögliche „Bedrohungslage“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.