Wirecard: Erneute Milliarden-Ansage vom CEO höchstpersönlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Am Abend vor dem Start in die neue Handelswoche gibt es für Wirecard (WKN: 747206) einen neuen Impuls vom CEO höchstpersönlich. Das Vorgehen von Markus Braun erinnert dabei an Tesla-Boss Elon Musk.

Nachdem es für die Wirecard-Aktie erneut mit vermeintlich schlechten Nachrichten ins Wochenende ging, wird die kommende Entwicklung am Markt mit Spannung erwartet. Ist der Zahlungsabwickler eine riesige Luftnummer, oder die ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.