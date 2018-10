Wirecard: Erholung am Donnerstag

Weitere Suchergebnisse zu "QSC":

Die Sorge vor einer Überhitzung der Wirecard Aktie neigte die Kurse im Laufe der Woche zunächst leicht nach Süden. Am Donnerstag konnte sich das Wertpapier, welches vor nicht einmal zwei Wochen in den DAX aufgenommen wurde, dieser Entwicklung entziehen. Die Aktie verbuchte ein Plus von rund 1,7 Prozent, welches den Kurs auf 193,40 Euro anhob. Dieser Aufwind reicht jedoch bislang nicht, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.