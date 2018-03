Wirecard: Erfreuliche Neuigkeit zum Wochenstart!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

weiterer Erfolg für Wirecard im Debitkarten-Geschäft: Nachdem der Finanzdienstleister bereits Mitte Februar eine Kooperation im Bereich der Firmendebitkarte ankündigte, folgt nun offenbar eine weitere Zusammenarbeit in jenem lukrativen Geschäftsbereich. Diesmal soll sich das Angebot allerdings vor allem auch an Privatkunden richten.

Grenzenloses Online-Konto

So werde Wirecard laut der am Montag veröffentlichten Pressemitteilung zusammen mit dem Londoner Geldtransferunternehmen TransferWise eine Debitkarte an den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.