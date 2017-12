Wirecard: Einer der Top-Favoriten im Jahr 2018!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist zum Jahresende offenbar etwas der Sprit ausgegangen. Die Aktie verlor im Freitagshandel den Schwung, um ein neues Allzeithoch zu erreichen. Kleinigkeiten, meinen charttechnische Analysten und verweisen darauf, die Aktie könne in den kommenden Monaten noch ganz andere Kursniveaus erreichen. Der Aufwärtstrend läuft beeindruckend weiter. Im Einzelnen: Die Aktie tritt an diesem Freitag mit minimalen Abgaben auf der Stelle. Das macht nichts, meinen die Chartanalysten angesichts eines langanhaltenden, stabilen und sehr starken Aufwärtstrends, der sich im Chartbild bereits seit Sommer zeigt. Die Aktie klettert entlang einer stabilen Aufwärtstrendgerade nach oben und nimmt Kurs auf 100 Euro. Über 100 Euro wäre der Weg für noch stärkere Kursentwicklungen frei. Es gäbe schlicht und ergreifend keine nennenswerten Widerstände mehr, die es zu überwinden gilt. Insofern ist die Aktie aus Sicht von Chartanalysten einer der Topfavoriten des kommenden Jahres.

Nach unten hin ist der Wert zudem gut abgesichert. Die Aufwärtstrendgerade an sich stellt bereits ein massives Schutzschild dar. Zudem fungieren die runden Kurse von 90 Euro und insbesondere 80 Euro noch als kräftige Haltezone, heißt es. Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten sind zuletzt nicht mehr hervorgebracht worden. Dennoch stieg die Aktie in den vergangenen vier Wochen um insgesamt 4,3 % an. Daher sind auch 65 % der Bankanalysten immer noch der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten. Niemand verkauft den Titel. Die Stimmung ist hier also sehr gut.

Technische Analysten: Das sieht gut aus!

Technische Analysten wiederum sind der Ansicht, die Aktie habe beste Aussichten auf steigende Notierungen. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet. Der Abstand auf den GD200 beträgt gut 26 %. Das sieht gut aus! Es liegen Kaufsignale vor! Erst bei Kursen von weniger als 70 Euro müssten diese wiederum auf den Prüfstand gestellt werden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.