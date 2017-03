Wirecard: Eine mustergültige Kursentwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard gab bekannt, dass das Unternehmen nun mit T-Systems zusammen arbeite. Dabei geht es um die Optimierung von Shopping-Prozessen im Internet. Die Technologie, die Wirecard beisteuern könnte, wäre eine weitergehende Lösung am sogenannten Point of Sale. Wirecard regt damit die Phantasie der Börsen weiter an und bestätigte den jüngsten Trend.

Technische Analysten bestätigen hohes Potenzial

Aktienentwicklungen wie von Wirecard sind an sich mustergültig. Die Aktie konnte die Trendpfeile in allen zeitlich relevanten Dimensionen klar nach oben drehen und befindet sich in jeder Hinsicht im Aufwärtstrend. Dabei konnte der Titel vor allem in den vergangenen Handelstagen aufdrehen und sattelte ordentliche 5,4 % auf. Jetzt ist der GD200 bereits um etwa 7 % entfernt.

Charttechnisch bildete sich jüngst eine kleine Aufwärtsbewegung aus, die über die Hürde von 45 Euro führte. Damit ist die letzte Schranke auf dem Weg nach oben nunmehr ausgeräumt. Jetzt geht es um die Rückeroberung des bisherigen 12-Monats-Hochs 46,77 Euro vom 23.9.2016. Das absolute Maximum 47,38 vom 2.11.15 ist gleichfalls nur noch gut 3 % entfernt. Dies könnte bereits in den nächsten Tagen zu einem neuen Top führen.

Wirecard befindet sich nach Ansicht der technischen Analysten im grünen Bereich.

