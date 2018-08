Wirecard: Eine große Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Schätzungsweise ein Drittel der brasilianischen Bevölkerung verfügt nach wie vor über kein eigenes Bankkonto. Gleichzeitig wächst die Bereitschaft, mobile Finanzdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Diesen Chance zu nutzen, ist das erklärte Ziel von Wirecard Brazil (Moip) – einer Tochter des deutschen Fintech-Unternehmen Wirecard. Und deshalb gebe das Unternehmen neue digitale Finanz-Features für all seine zehntausende an kleineren Händlern heraus, die die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.