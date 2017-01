Wirecard: E-Commerce treibt das Geschäft an!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Lieber Leser,

das Unternehmen Wirecard ist als Anbieter von Online-Bezahldiensten mittlerweile schon längst zu einer festen Größe geworden. Zu den Kunden zählt eine Vielzahl von Unternehmen aus dem E-Commerce-Bereich, für die es von fundamentaler Wichtigkeit ist, dass die über ihre Plattform abgewickelten Transaktionen zügig und sicher funktionieren und überdies auch hohen Sicherheitsstandards genügen. Nicht zu vergessen müssen die Prozesse auch für die Käufer reibungslos ablaufen. Mit Produkten, die diesen Anforderungen gerecht werden, hat sich Wirecard in der Branche längst einen Namen gemacht.

Neue Kooperation in Indien

Während des letzten Jahres waren die Erfolge von Wirecard auch aus den Quartalsbilanzen abzulesen gewesen, auch der Aktienkurs hat sich nach einem Absturz zu Beginn des Jahres wieder deutlich erholen können. Die Prognose das Gesamtjahr 2016 betreffend liegt bei einem Gewinn von 298 bis 312 Millionen Euro. Wenn es nach dem Management geht, dann wird 2017 sogar noch erfolgreicher, denn für diesen Zeitraum wurde bereits die Gewinnspanne von 382 bis 400 Millionen Euro angepeilt. Das Ziel klingt zwar ambitioniert, ist aber wohl doch nicht ganz aus der Luft gegriffen. Zudem befindet sich Wirecard weiterhin auf Wachstumskurs, denn erst zu Beginn dieser Woche wurde eine neue Kooperation aus Indien gemeldet.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse