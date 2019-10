Wirecard: Ein Drittel vom SoftBank-Investment verpufft

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wie der Blog Finanzszene berichtet, habe der Wirecard-Konzern (WKN: 747206) seinen kreditgebenden Banken kürzlich 340 Millionen Euro zurückgezahlt – finanziert durch Geld aus dem Wandelanleihe-Investment der SoftBank Group Corp in Wirecard aus dem April über 900 Millionen Euro. Der Blog beruft sich dabei auf Aussagen von Wirecard-CFO Alexander von Knoop im Rahmen eines Investorenvortrags.

Der strategische Wirecard-Partner SoftBank steht derzeit aber vorwiegend wegen den fulminanten Entwicklungen bei dem Coworking-Spaces-Vermieter WeWork in den Schlagzeilen. WeWork-CEO Adam Neumann erhält dafür, dass er die Firma fast in den Ruin geritten hat, der wohl nur noch durch immer neue Kapitalspritzen seitens SoftBank aufgeschoben wird, eine Abfindung in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar.

Noch im Januar wurde das chronisch hochdefizitäre Büroraum-Start-up aus New York von Investoren mit 47 Milliarden US-Dollar bewertet. Jetzt schießt SoftBank Milliarden nach auf einem Bewertungsniveau von 8 Milliarden US-Dollar. SoftBank hat Neumann quasi aus dem von ihm gegründeten Unternehmen herausgekauft – der ließ sich dafür fürstlich entlohnen. 1 Milliarde US-Dollar kassiert er allein für seine Anteile. Wir berichteten umfassend über den verblassten IPO-Zauber bei WeWork.