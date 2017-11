Wirecard: Diese Zielgruppe verspricht satte Gewinne!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

Deutschland wird als Reiseland chinesischer Touristen immer beliebter. So reisen jährlich mittlerweile über zwei Millionen Chinesen nach Deutschland. Ein lukratives Geschäft für die hiesige Wirtschaft: Die Touristen aus dem Reich der Mitte machten allein im Jahr 2015 weltweit etwa 292 Milliarden Dollar im Ausland locker.

Wirecard etabliert WeChat Pay am Münchener Flughafen

Kein Wunder also, dass sich Finanzdienstleister wie Wirecard zunehmend auf die Bedürfnisse chinesischer Kunden einstellen müssen. So verkündete der Konzern erst vor Kurzem im Zuge einer Pressemitteilung, dass man die Zusammenarbeit mit der eurotrade Flughafen München Handels-GmbH (Tochterunternehmen der Flughafen München GmbH) ausbauen wird. Im Zentrum der erweiterten Kooperation steht die Etablierung des chinesischen Mobil-Zahlungsdienstes WeChat Pay am Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt, wo eurotrade etwa 70 Shops betreibt.

WeChat Pay verfügt über breite Zielgruppe

WeChat Pay wird vom chinesischen Internetgiganten Tencent betrieben und verzeichnet laut Wirecard-Angaben über 600 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Dies entspreche „einem Marktanteil von fast 40 Prozent gemessen am Zahlungsvolumen und rund 53 Prozent Marktanteil nach Anzahl der Mobile-Payment-Transaktionen in China“, so die von Wirecard zitierte iResearch-Studie für das dritte Quartal 2017.

Alipay verbuchte bereits Erfolge

Der Flughafenbetreiber konnte bereits Erfolge mit chinesischen Diensten erreichen: So wird seit Juli 2016 in Zusammenarbeit mit Wirecard der chinesische Onlinebezahldienst Alipay verwendet. Schon kurz nach der Etablierung des Bezahldienstes seien die mittleren Ausgaben chinesischer Reisender in den Shops von eurotrade um satte 92 Prozent angewachsen. Und: Besucher aus fernöstlichen Regionen ließen seit der Alipay-Einführung circa 280 Prozent mehr Geld springen als der durchschnittliche Kunde, so Wirecard weiter.

Seit 2015 kooperiert Wirecard mit Alipay, um chinesischen Touristen in Europa die vertraute Zahlungsmethode anzubieten. Hierfür gliedert der Finanzdienstleister die alternative Bezahlmethode in Kassensysteme von Einzelhändlern – wie Printemps oder Rossmann – ein.

Wirecard zeigte sich stolz

Christian Reindl, Executive Vice President Sales Consumer Goods bei Wirecard, kommentierte: “Als einer der ersten Partner von WeChat Pay für POS-Akzeptanz in Europa sind wir stolz über die Erweiterung der Kooperation mit der eurotrade Flughafen München Handels-GmbH. Diese konnte dank unserer flexiblen Payment-Plattform schnell und unkompliziert erfolgen.“

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Marco Schnepf.