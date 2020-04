Wirecard: Diese Kursexplosion ist erst der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard mit einem Plus von 6,12 Prozent. Was für ein Hammer! Heute Morgen setzt die Aktie diese Tendenz nahtlos fort und notiert vorbörslich schon wieder gut im Plus. Den Grund dafür hatten wir Ihnen bereits gestern Früh präsentiert. Denn nachdem es zuletzt etwas ruhiger um den Zahlungsdienstleister geworden ist, konnte Wirecard die nächste große Kooperation an Land ziehen. Rund 5000 ungarische Online-Shops werden zukünftig die Dienste des Zahlungsdienstleisters in Anspruch nehmen. Dabei ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt für einen solchen Schritt. (Eine umfassende Analyse zu Wirecard lesen Sie hier )

Strategische Kooperation bringt unzählige neue Kunden

Die renommierte ungarische E-Commerce-Agentur UNAS betreut rund 5000 Kunden. Dabei geht es vor allem um Unternehmen, die bisher eher im stationären Handel tätig waren. UNAS ermöglicht hier den Schritt in die Online-Welt und ab sofort unterstützt Wirecard dabei. Wirecard liefert ab sofort für die rund 5000 Shops die Zahlungslösungen. Ein reibungsloser Ablauf ist für das Funktionieren eines Online-Shops essentiell. Welcher Kunde will sich schon länger als nötig mit dem Bezahlprozess herumschlagen.

„Wirecard bietet die umfassendste Zahlungstechnologie“

Für Gáll T. Barna als Business Development Manager bei UNAS war die Wahl von Wirecard als strategischem Partner dabei nur logisch. „Um auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein, ist eine reibungslose Zahlungsabwicklung für alle Kunden unabdingbar. Wirecard bietet die umfassendste Zahlungstechnologie auf dem Markt und war daher eine naheliegende Wahl als Zahlungsdienstleister“.

Wirecard profitiert von Corona-Krise

Wirecard ist eine der wenigen Aktien, die von der Corona-Krise nicht negativ beeinflusst werden. Im Gegenteil. Durch die Explosion der Online-Umsätze in dieser schwierigen Zeit profitiert natürlich auch Wirecard von diesem Boom. Die Aktie zählt daher klar zu den ganz großen Favoriten.

Wie weit es bei Wirecard nun nach oben geht, lesen Sie in unserem exklusiven Sonderreport. Hier kostenlos abrufen.