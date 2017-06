Wirecard: Diese Hürde sollte überwunden werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist in den vergangenen beiden Wochen insgesamt um knapp 4 % nach oben geklettert. Die Aktie verfügt demnach über weiteres Potenzial, da der Wert bei kleineren Handelsvolumina vor allem Käufer anlockt. Das aktuelle Kursniveau befindet sich zudem nahe am Allzeithoch von 60,43 Euro, das Wirecard am 6. Juni 2017 erreicht hatte. Die Kurse kämpfen derzeit wieder mit der wichtigen Obergrenze bei 60 Euro, um daraufhin dann wieder klare Aufwärtssignale im charttechnischen Sinne zu erzeugen. Nach Überwindung dieser Hürde sollte der Wert 65 bis 70 Euro anpeilen können, so die charttechnischen Analysten.

Wirecard: Aufwärtstrend bleibt stark

Der Aufwärtstrend der Aktie setzte sich in den vergangenen Tagen ungehindert fort. Neben dem Allzeithoch schaffte es der TecDAX-Titel, die Distanzen zu den verschiedenen Kurssignalen für die Trendanalyse zu vergrößern. Der Abstand zum GD200 beträgt mittlerweile annähernd 28 %, die Differenz zum GD100 ist mit 19 % ebenfalls sehr hoch.

Zudem verlaufen die Kurse in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen im Hausse-Modus. Deshalb sei die Aktie, so technische Analysten, auf breiter Basis im Aufwärtstrend unterwegs. Breite und Stärke würden den Kursen hinreichend Impulse verleihen, um neue Rekorde anzupeilen.

Wirecard ist unverändert im stark-grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.