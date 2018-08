Wirecard: Diese Aktie rasiert alles – nun kommt auch noch die Prognoseanhebung

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Unglaublich: Mit einer regelrechten Kursexplosion katapultiert sich Wirecard (WKN: 747206) am Donnerstag um bis zu +9,6% auf ein neues Rekordhoch (178,40 Euro) – wie sollte es auch anders sein. Denn es gab Zahlen – und die waren richtig gut.

Für das selbsternannte „starke erste Halbjahr“ vermeldet der Online Payment Anbieter einen Anstieg des Konzernumsatzes um +46% (897,6 Millionen Euro). Das Transaktionsvolumen legte um +49% zu. Beim Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) wuchs der Dax-Konzern in spe um +39% auf 245,4 Millionen Euro, während der freie Cashflow um +40% zulegte auf 161,4 Millionen Euro. Den Ausschlag für die massive Kursrallye gibt aber wohl die Prognoseanhebung.

Prognose erhöht – wie geht es nun weiter?

Von besonderem Interesse für den Kapitalmarkt: Wirecard erhöht seine Prognose – wenn auch nur leicht.

Der Vorstand erwartet für die zweite Jahreshälfte 2018 eine weiterhin kraftvolle Geschäftsentwicklung. Die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2018 wird aufgrund des starken Wachstums auf eine Bandbreite von 530 Mio. EUR bis 560 Mio. EUR angehoben (bisher 520 Mio. EUR bis 545 Mio. EUR).



Dieser Umstand – und mit Sicherheit auch der bombenstarke freie Cashflow über 160 Mio. Euro in nur sechs Monaten – versetzen viele Anleger in den Kaufrausch.

Klar ist: Wirecard liefert massive Zahlen – und es soll noch besser werden. Seit einem Jahr steht immerhin schon knapp eine Kursverdreifachung zu Buche …

