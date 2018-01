Wirecard: Deutlicher Kursverlust – ein Problem?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

Wirecard hat am Mittwoch bis in den Nachmittag hinein Verluste von mehr als 1,5 % hinnehmen müssen. Der Wert ist damit zunächst in Richtung der schon erreichten magischen Untergrenze gerutscht. Das gesamte positive Chartbild könnte demnach in den nächsten Tagen schlechter aussehen – oder? Chartanalysten meinen, dass es eine kleine Korrektur geben könne, bevor die Aktie wieder richtig durchstartet. Konkret: Der Wert befindet sich in einem massiven, langanhaltenden und stetigen Aufwärtstrend. Die Aktie hat mühelos den Anstieg von weniger als 60 Euro auf über 100 Euro realisiert, dabei aber schlussendlich einen sehr deutlichen Sprung nach oben geschafft. Dieser ging jedoch außergewöhnlich schnell vonstatten. Deshalb sind Gewinnmitnahmen üblich und kein Grund zur Sorge.

Als Untergrenze für die aktuelle Korrektur kommen aber bereits wieder die runden und magischen 100 Euro in Betracht. Gelingt hier ein Comeback nach oben, würde der Trend mustergültig fortgesetzt. Wenn nicht, dann sollten aber zumindest 90 Euro als Haltezone bereitstehen, heißt es nun. Dann sollten Kurse auch deutlich oberhalb von 100 Euro möglich sein, so die Erwartungshaltung.

Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten gab es nicht.

Technische Analysten: Starke Aussichten

Technische Analysten sind ohnehin der Meinung, die Aktie sei im starken Kauf-Modus. Da alle Trendpfeile aufwärts gerichtet sind, liegen Kaufsignale vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.