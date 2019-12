Wirecard: Dementi inklusive!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In dieser Woche hat Wirecard an der Börse Außergewöhnliches erlebt: In einer bedeutenden Tageszeitung erschien ein kritischer Bericht über den Zahlungsdienstleister – und die Aktie stieg an diesem Tag sogar zunächst leicht. In dem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom Donnerstag ging es um mögliche Geschäftsbeziehungen von Wirecard zum fragwürdigen israelischen Online-Anbieter Banc de Binary mit Sitz auf Zypern im Jahr ...



