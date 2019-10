Wirecard: Damit schießt CEO Dr. Braun den Vogel ab

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Fast schon erwartungsgemäß – wir berichteten – hob die Wirecard AG (WKN: 747206) im Rahmen ihres heute stattfindenden „Innovations- und Kapitalmarkttags“ in New York City (USA) ihre Langfrist-Ziele der Vision 2025 deutlich an. Trotz der positiven News setzt die Wirecard-Aktie bis kurz vor Handelschluss heute zurück um -4,19% auf 138,45 Euro.

Der DAX-FinTech möchte primär auf Basis von organischem Wachstum stark weiterwachsen. Die Konzernumsätze sollen gemäß der aktualisierten Schätzung im Jahr 2025 12 Milliarden Euro betragen (zuvor: 10 Mrd. Euro), das EBITDA soll bei 3,8 Milliarden Euro liegen (zuvor: 3,3 Mrd. Euro). Das Transaktionsvolumen auf Wirecard-Plattformen soll sich dann auf insgesamt 810 Milliarden (!) Euro belaufen.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.

Eine wichtige Wachstumssäule sollen strategische Partnerschaften sein – von denen Wirecard in jüngster Vergangenheit zahlreiche vermeldete (wir berichteten). Dazu schwimmt der Konzern auf der globalen Digitalisierungswelle und profitiert so von der zunehmenden Verbreitung des Internets und digitaler und/oder mobiler Zahl-Applikationen.