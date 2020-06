Wirecard: Damit müssen Privatinvestoren nun rechnen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

ein weiterer Schreckenstag für Wirecard-Aktionäre ist am Freitag mit dem tiefsten Stand aller Zeiten zu Ende gegangen. Der Kurs ist im Späthandel bei Tradegate mit 1,402 Euro in das Wochenende verabschiedet worden. Das entsprach einem Minus in Höhe von 53,3 %. Dies sind Zahlen, die wir als Investoren ansonsten gar nicht mehr kennen., Das Kursziel 1 Euro ist also nach.



