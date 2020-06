Wirecard: Nach dem Crash direkt in die Insolvenz?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard

liegt am Boden: Der Tech-Konzern und dem DAX und aus Aschheim

stürzte in der letzten Handelswoche an der Börse heftig ab und muss

dringend einen Bilanzskandal aufdecken. Es geht um Treuhandkonten

und 1,9 Milliarden Euro. Außerdem fehlt ein Testat von den

Wirtschaftsprüfern von



Ernst & Young für das

