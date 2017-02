Wirecard: Citigroup kauft zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Citigroup Inc. hat sich am 22. Februar 2017 mit einer Stimmrechtsmitteilung erneut als großer Aktionär der Wirecard AG zu erkennen gegeben. Mit Wirkung zum 15. Februar 2017 hatte der New Yorker Finanzdienstleister insgesamt 4.699.243 Aktien bzw. 3,80 Prozent des Wirecard-Kapitals im Besitz. Die Stimmrechtsmitteilung war erforderlich geworden, weil der Citigroup über Finanzinstrumente ein zusätzlicher Anteil von 1,26 Prozent zuzurechnen war und damit auf mehr als fünf Prozent der Stimmrechte kommt. Mit dem aktuellen Stimmrechtsanteil von 5,07 Prozent belegt die Großbank in der Aktionärsliste von Wirecard nunmehr Platz vier. Größter Aktionär ist die MB Beteiligungsgesellschaft mbH, hinter der Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer Dr. Markus Braun steht, und die nach Angaben des Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmens 7,00 Prozent der Stimmrechte hält, vor der Jupiter Asset Management Limited mit 6,27 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die Wirecard AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Alken Fund – Alken European Opportunities

10,80

ALKEN FUND – SMALL CAP EUROPE

10,60

iShares TecDAX UCITS ETF (DE)

9,87



Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse