Wirecard: CEO mit „Optimismus“ vor 2020

Dr. Markus Braun, Chef der Wirecard AG (WKN: 747206), hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet – mit durchaus interessanten Worten für nächstes Jahr.

So schrieb Braun, er sehe 2020 „mit großem Optimismus entgegen“. Zugleich dankte er allen Wirecard-Angestellten und sendete Weihnachtsgrüße.

I am looking forward to 2020 with great optimism. I thank all of our employees for a tremendous job in 2019, and wish ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.