Wirecard: Die Bullen lassen sich nicht unterkriegen!

Wirecard ist in dieser Woche erneut ein Sprung nach oben gelungen. Die Aktie ist an Allerheiligen auf ein neues Rekordhoch bei 86,19 Euro geklettert. Dies ist der Lohn für die jüngst publizierten Zahlen des Unternehmens, die von Analysten sehr positiv aufgenommen wurden. In den letzten beiden Wochen ging es für die im TecDAX vertretene Aktie um mehr als 6 % nach oben.

Unter den fundamental orientierten Analysten gilt Wirecard noch für die große Mehrheit von 80 % als „Kauf“, während 20 % der Analysten für „Halten“ plädieren und niemand „verkauft“. Chartanalysten sind derzeit fest davon überzeugt, dass sich der weiter Aufwärtstrend fortsetzen wird. Denn durch das neue Allzeithoch wurde selbiger bestätigt, zudem wandert die Aktie entlang einer stetigen Aufwärtstrendgeraden nach oben, die nun auch als Unterstützung dient.

Technische Analysten: Klarer Hausse-Modus!

Die Aktie ist auch aus Sicht der technischen Analyse im Aufwärtstrend. Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist inzwischen auf knapp 30 % angewachsen, sodass der Hausse-Modus auch sehr „stark“ ausfällt. Da die Trendpfeile in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen aufwärts gedreht sind, ruht der Aufwärtstrend zudem auf breiten Schultern. Aus dieser Sicht dürfte die Rekordfahrt weitergehen und Kurse von 100 Euro und mehr in den Fokus rücken.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.