Wirecard: Branchendialog und Blick auf den Finanzkalender!  

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Am Mittwoch geht die diesjährige „FASTER PAYMENTS 2018“ in San Diego/USA zu Ende. Diese Fachmesse hatte am 29. April begonnen und Wirecard beschreibt diese Veranstaltung als idealen – Zitat: „Ort zum Informationsaustausch für alle, die gemeinsame Ziele durch die Förderung und Umsetzung innovativer Zahlungslösungen und -verfahren vorantreiben möchten.“ Es geht da wohl weniger um die Gewinnung von Endkunden, als um „Branchendialog“ ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.