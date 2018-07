Wirecard: Vor dem Börsenolymp – haben Sie das gewusst?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Ei, ei, ei! War es das nun? Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) macht in diesen Tagen glatt den Anschein, als würde sie die jüngste Goldman-Rallye abrupt beenden. Die 200-Euro-Marke – das ausgerufene Kursziel von Goldman Sachs – rückt in weite Ferne.

Für den Aufstieg in den DAX hat dies aber wohl kaum Konsequenzen. Es gilt: Nur die größten und liquidesten Unternehmen des Aktienmarktes hierzulande kommen in den deutschen Börsenolymp. Wirecard würde damit zu den 30 Unternehmen gehören, die für 80% der Marktkapitalisierung börsennotierter Aktiengesellschaften in Deutschland stehen.

Das ist für die DAX-Aufnahme relevant

Einmal jährlich im September (24. September) findet eine ordentliche Anpassung des DAX-Index‘ statt.

Für den Aufstieg muss ein Unternehmen neben den Grundvoraussetzungen (Prime Standard) 2 wichtige Kriterien erfüllen. Diese sind

Orderbuchumsatz in Xetra und Parkett Frankfurt in den vorangegangenen 12 Monaten

in Xetra und Parkett Frankfurt in den vorangegangenen 12 Monaten Free Float-Marktkapitalisierung anhand des VWAPs (volume weighted average price) der letzten 20 Handelstage

Diese Werte werden von allen im Prime Standard gelisteten Unternehmen errechnet. Anschließend kann eine Firma neu in den Index aufgenommen werden, wenn es sich in beiden Kriterien mindestens auf Rang 30 befindet – und wenn ein aktueller Index-Wert existiert, der in mindestens einem Kriterium Rang 35 im DAX überschreitet (Regular-Entry). Ein Aufstieg ist jedoch auch über einen Fast-Entry möglich.

Für Wirecard bedeutet das …

Bekannterweise ergibt sich die Marktkapitalisierung aus der Aktienanzahl sowie dem volumengewichteten Durchschnittskurs.

Bei Wirecard beträgt der Freefloat (Streubesitz) 92,96% aller 123.565.586 Aktien. Demnach sind 114.866.569 Aktien in „freien Händen“. Bei einem Kurs von 160 Euro entspräche die Freefloat-Marktkapitalisierung 19,77 Mrd. Euro.

