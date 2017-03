Wirecard: Bodenbildung! Nächstes Ziel 46 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Charttechniker haben den jüngsten Kurssturz bei Wirecard zunächst skeptisch beurteilt. Jetzt hellen sich die Mienen auf, nachdem die Aktie in Höhe von 43/44 möglicherweise einen Boden gefunden hat. Erste kleinere Kursgewinne im Handelsverlauf deuten darauf hin, dass der Titel nicht mehr so sehr unter Druck steht. Das Tagesvolumen im Handel unterstreicht diese Einschätzung, da das Handelsvolumen ausreichend groß ist.

Wirecard: Verluste reduziert

Damit reduziert Wirecard aktuell auch die Verluste, die an den Finanzmärkten entstanden waren. In der vergangenen Handelswoche verlor die Aktie gerade einmal 5 %, sodass der Kurssturz ohnehin nicht mehr so dramatisch ist, wie kürzlich anzunehmen war. Seit Anfang der Woche beruhigen sich die Nerven.

Aus technischer Sicht ist die Aktie dabei im mittel- und langfristigen Aufwärtstrend verblieben, sodass die Situation sich deutlich bessert. Charttechnisch betrachtet findet sich in Höhe von 41/42 ein weiterer Boden zur Absicherung von Investoren. Dies könnte dazu führen, dass sich die teils positiven Bankeinschätzungen zum Aktienkurs tatsächlich erfüllen.

Unter diesen Gesichtspunkten ist Wirecard nicht mehr im roten Bereich, sondern könnte unterstützt durch die jüngste Kursentwicklung wieder einen positiveren Verlauf einschlagen. Bei 46 Euro findet sich eine weitere Hürde.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

