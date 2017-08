Wirecard: Blick auf die Details!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

die Wirecard-Aktie zeigt sich auch nach der Vorlage der Halbjahreszahlen weiterhin in einer starken Position. Am Freitag gab es zunächst Gewinnmitnahmen bzw. Gegenwind vom Gesamtmarkt. Im weiteren Handelsverlauf aber schaffte es die Aktie, sich auf das Vortagesniveau heranzuarbeiten. Und das ist nicht nur das Vortagesniveau, sondern auch das Jahreshoch und noch genauer gesagt: Das Allzeithoch! Charttechnisch gesehen ist damit die Luft nach oben gewissermaßen frei. Die jüngsten Halbjahreszahlen sahen gut aus. So war beispielsweise das Ergebnis nach Steuern von 77,0 Mio. Euro auf 104,5 Mio. Euro gestiegen – ein Plus von 35,8%.

Wirecard: Aktienkurs derzeit nahezu auf Allzeithoch

Der Gewinn pro Aktie sank im ersten Halbjahr von 1,35 Euro auf 0,85 Euro. Das ist natürlich ernüchternd. Eine mögliche Erklärung: Im Vorjahr wurde eine Beteiligung an die Visa Inc. verkauft, es gab da eine Gegenleistung von insgesamt rund 91,6 Mio. Euro. Einmalige Sache also. Mit anderen Worten: Wenn das rausgerechnet wird, dann gibt es beim Finanzergebnis gar keinen so großen Unterschied. Wirecard wächst also stark und arbeitet profitabel. Die Frage ist natürlich, ob das mittlerweile nicht schon alles im Kurs „drin“ ist.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.