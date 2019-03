Wirecard: BlackRock meldet sich zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

BlackRock erhöht seinen Anteil an Wirecard (WKN: 747206) erneut. Das geht aus der neuesten, am Donnerstagvormittag veröffentlichten Stimmrechtsmeldung hervor. Demnach besitzt BlackRock einen Direktanteil am DAX-Konzern via Aktien in Höhe von 3,53% (zuvor 3,25%). Die heutige Meldung bezieht sich auf den 1. März. Zwischenzeitlich war BlackRock im Februar unter die Schwelle von 3% gerutscht.

Aus den Stimmrechtsmeldungen von BlackRock lassen sich wohl nur schlecht zuverlässig künftige Kursbewegungen in Bezug auf die Wirecard-Aktie antizipieren, da BlackRock als ETF- bzw. Fondsanbieter u.a. schlichtweg zur fortlaufenden Adjustierung seiner an Wirecard gehaltenen Anteile gezwungen ist. So ist es naheliegend, dass BlackRock im Zuge einer höheren Gewichtung von Wirecard im DAX – aufgrund des zwischenzeitlich wieder stark gestiegenen Börsenwerts – seinen Anteil am Mobile-Payment-Konzern erhöhen musste.





Gelingt der Wirecard-Aktie bald der Breakout nach oben?

Dafür spricht, dass die Wirecard-Aktie kurzfristig eine „Flat Base“ ausgebildet hat. Der Kurs handelt in den letzten Tagen in einer engen Spanne – bei erneutem Kaufdruck könnte die Aktie nach oben ausbrechen.

Ein Grund für Anschlusskäufe könnte die Veröffentlichung des unabhängigen Abschlussberichts der Wirtschaftskanzlei Rajah & Tann sein, die zwischen dem 10. und 24. März anvisiert wird.

Wir hatten darüber bereits in einem ausführlichen Wirecard-Update berichtet.

