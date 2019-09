Wirecard: Beinahe surreal!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Noch am Mittwoch schien es so, als ob Wirecard eine desaströse Woche an der Börse erleben könnte. Nachdem am Montag bekannt geworden war, dass die Bafin dem Zahlungsdienstleister 1,5 Millionen Euro Strafe aufgebrummt hat, weil er die Halbjahreszahlen 2018 zum Teil nicht fristgerecht veröffentlicht hatte, rutschten die Papiere bis Mittwoch auf 143,70 Euro ab. Bis zum Handelsschluss am Freitag verbesserte sich ...



