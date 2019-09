Wirecard: Der Befreiungsschlag läuft an!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Lange hatten die in der Wirecard-Aktie investierten Anleger darauf warten müssen, doch jetzt könnte er endlich gestartet sein, der Anstieg auf neue Jahreshochs. Vorangegangen war eine Seitwärtsbewegung knapp unterhalb der 50-Tagelinie. Sie wurde am Mittwoch durch den dynamischen Anstieg bis an die 150,00-Euro-Marke beendet.

Nun haben die Käufer die Chance, den Kurs nachhaltig vom EMA50 abzusetzen und einen erneuten Vorstoß



