Wirecard: Beeindruckende Relative Stärke!

Wirklich beeindruckend, was für eine Relative Stärke die Wirecard-Aktie an den Tag legt. Schauen Sie sich nur einmal einen längerfristigen Chart der Aktie an – egal, ob 1-Jahres-Chart, oder 3, 5 oder auch 10 Jahre. Überall ist der Trend klar aufwärts gerichtet und beim Blick auf die 10-Jahres-Performance (ohne Berücksichtigung von Dividenden) kann einem angesichts eines Wertes von rund +4.465% durchaus

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.