Wirecard: Bald handfeste Ergebnisse 

Heute meldet die Wirecard AG (WKN: 747206) die Zusammenarbeit mit EasyTransfer speziell für 1,8 Millionen chinesische Studenten, die im Ausland studieren – ein milliardenschwerer Markt.

3,8 Milliarden USD hätten die Studenten in einem Zeitraum von 12 Monaten transferiert, so der Finanztechnologie-Dienstleister aus dem DAX. Die Kooperationsmeldung gibt der in 2020 glänzend gelaufenen Wirecard-Aktie Rückenwind. Diese steigt am späten Montagvormittag in einem ausgeglichenen Gesamtmarkt leicht um ...





