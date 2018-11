Wirecard: Ausweitung der Kooperation mit Mastercard!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der gute Nachrichtenfluss bei Wirecard reißt nicht ab. Nach der Vorlage guter 9-Monats-Zahlen (Umsatzplus z.B. +41%) meldete Wirecard den Ausbau einer strategischen Partnerschaft mit Mastercard. Worum es dabei gehen soll, bringt Wirecard auf den Punkt: „Prepaid-Karten als Brückentechnologie für neue digitale Zahlungslösungen". Und so sollen die Aufgaben verteilt sein: Wirecard will laut eigenen Angaben seine „Expertise in digitaler Finanztechnologie" einbringen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.