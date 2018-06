Wirecard: Australien-Phantasie!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Trotz des Kursrückgangs am Freitag sieht es noch so aus, als ob es bei Wirecard ?läuft?. Dies sowohl im Hinblick auf den Aktienkurs (der Aufwärtstrend der Aktie ist noch intakt) als auch im Hinblick auf die Entwicklung des operativen Geschäfts. Ein Beispiel: Da hat Wirecard mal eben ?Zahlungsabwicklung und Acquiring für 1.400 Reisevermittler in Australien? übernommen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.