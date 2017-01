Wirecard- Der Ausbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

auf die Wirecard-Aktie haben wir in den letzten Tagen besonderes Augenmerk gelegt. Denn, wir haben auf den Ausbruch aus der bullischen Flagge auf Wochenkerzenbasis gewartet. In den vergangenen Wochen, erfolgte bereits ein Ausbruch, der allerdings auf Wochenbasis nicht bestätigt werden konnte. Der Kurs fiel am Freitag den 09.01. 2017 wieder zurück in die Flagge und schloss unterhalb des Ausbruchsniveaus. Auf Tagesbasis legte er allerdings am 16.01.2017 ein starkes Intraday-Reversal hin und überwand in den Folgetagen erneut das Ausbruchsniveau bei 45,50 Euro je Aktie deutlich.

Wochenschlusskurs erneut beachten

Aus der markttechnischen Perspektive, wird es daher nun äußerst interessant, sofern der Kurs an diesem Freitag über dem Ausbruchsniveau schließen kann. Aktuell notiert der Kurs bereits fast 4,00 % oberhalb des Ausbruchsniveaus. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs nun das Allzeithoch bei 49,00 Euro je Aktie wieder anpeilt ist erhöht. Will der Kurs sogar die langfristige Aufwärtstrendlinie, die zuvor unterschritten wurde, von unten triggern, so besteht sogar Potential bis über 52 Euro je Aktie. Das wären ab dem aktuellen Preisniveau knapp 18 % an Wertgewinn, den die Aktie verzeichnen müsste, um diese Preislevel zu erreichen.

