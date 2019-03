Wirecard: Vor der Aufklärung – Chef optimistisch

Immer wenn Wirecard-Chef Markus Braun sich öffentlich äußert, stößt er auf großes Interesse. Heute deutet die Börse seine Aussagen so, dass eine baldige Aufklärung bei der in mögliche Bilanzmanipulationen verstrickten Singapur-Beteiligung als wahrscheinlich erscheint. Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) gewinnt zum Wochenschluss +5,27%.

Braun teilt heute Vormittag per Tweet mit, dass sich der Markt „in sehr naher Zukunft vollständig auf die starke operative Performance und die Innovationen von Wirecard fokussieren kann“. Der Markt weiß, dass der abschließende Untersuchungsbericht der Wirtschaftskanzlei Rajah & Tann aller Voraussicht nach bis 24. März erscheinen wird. Den Geschäftsbericht für 2018 wird Wirecard am 4. April vorlegen. Bis dahin wäre das Unternehmen gut beraten, dass Ergebnisse vorliegen. Immerhin „untersucht“ Rajah & Tann bereits seit Mai 2018.

I am convinced that in the very near future the market can solely focus on the strong operative performance and innovations of Wirecard. #FutureTech #DigitalTech

— Markus Braun (@_MarkusBraun) March 8, 2019