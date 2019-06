Wirecard: Auf der Bremse!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die gute Nachricht für Wirecard-Anleger vorweg: Hinter ihnen liegt eine Woche ohne kritische Berichte über den Zahlungsdienstleister, von einer halbgaren, aufgewärmten Geschichte in der Financial Times einmal abgesehen. In der Vorwoche war das noch anders. Damals schickten zwei Artikel – einer auf einem Finanzblog, einer vom Handelsblatt – die Aktie noch um rund zehn Prozent in die Tiefe. Diesen Rückgang haben ...



