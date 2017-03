Wirecard: Artisan Partners Funds erhöht Anteile!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Artisan Partners Funds, Inc. hat mit ihren Stimmrechtsanteilen an der Wirecard AG die Fünf-Prozent-Schwelle überschritten. Mit Wirkung zum 14. März 2017 sind 6.210.085 Aktien bzw. 5,03 Prozent der Stimmrechte im Besitz des US-amerikanischen Investmentmanagers. Am 13. Januar hatte Artisan Partners seinen Kapitalanteil am Münchener Technologieunternehmen noch auf 4,99 Prozent verkleinert. Mit dem aktuellen Stimmrechtsanteil von 5,03 Prozent belegt das Unternehmen aus Wisconsin in der Aktionärsliste von Wirecard weiterhin Platz fünf. Größter Aktionär ist die MB Beteiligungsgesellschaft mbH, hinter der Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer Dr. Markus Braun steht, und die nach Angaben des Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmens 7,00 Prozent der Stimmrechte hält, vor der Jupiter Asset Management Limited mit 6,27 Prozent. Die Alken Luxembourg S.A. befindet sich im Besitz von 5,44 Prozent. Die Citigroup Inc. kommt auf 5,06 Prozent der Stimmrechte.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 6,57 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Wirecard. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,81 Prozentpunkte leicht verringert.

Ein Beitrag von Michael Garth.