Wirecard Analyse: Das verrät die Markttechnik noch!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Wirecard. Nachdem wir uns zunächst die Analyse der fundamentalen Kennzahlen angeschaut und festgestellt haben, dass Wirecard in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 sehr gut aufgestellt war, haben wir uns in einem weiteren Schritt den Kursverlauf aus der technischen Perspektive angeschaut. Die wichtigsten Erkenntnisse, die wir in der letzten Woche daraus gezogen haben waren folgende:

Ansteuern der langfristigen Trendlinie: Während der Short-Attacken in 2016 und einem insgesamt schwachen Aktienmarkt zu Beginn des Jahres wurde die langfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten. Der Abverkauf auf technischer Basis bei 30,00 Euro je Aktie konnte allerdings durch den 200-Wochendurchschnitt aufgehalten werden.

Auf Erholungskurs: Seit dieser Zeit hat sich die Aktie um 41,30 % erholen können, der Kurs befindet sich allerdings seit Oktober 2016 in einem kurzfristigen Abwärtstrend, dessen Abwärtstrendlinie leicht über dem aktuellen Preisniveau bei 43,25 Euro je Aktie liegt.

Wir werden also sehen, ob diese in den nächsten Tagen überwunden werden kann. Das wäre ein Anzeichen dafür, dass der Abwärtstrend zu Ende geht. Wenn dann fundamental weiterhin keine negativen Nachrichten kommen, bestünde die Chance, dass erst das Allzeithoch bei 49,00 angesteuert und die langfristige, zuvor unterschrittene Trendlinie von unten angepeilt werden kann. Wird Wirecard auch hier überzeugen können? Wir bleiben für Sie dran!

Das wird Ihre Ansicht für immer ändern…

… Sie werden Ihren eigenen Augen nicht trauen …

… aber dieser Report macht Sie jetzt reich mit nur 1.000€ Investment!

Unser Tipp: Investieren Sie keinen einzigen Cent mehr, bis Sie diesen Report gesehen haben!

Klicken Sie jetzt HIER und gelangen Sie zu dem genialen Report „Reich mit 1.000€!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse