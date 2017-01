Wirecard Analyse (2) – Was sagt die Markttechnik?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

im ersten Teil unserer Wirecard-Analyse, haben wir uns einige fundamentale Kennzahlen angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass Wirecard in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 sehr gut aufgestellt war. Das Unternehmen operiert quasi schuldenfrei, verzinst das Eigenkapital ungehebelt mit 56,1 % sehr hoch im Vergleich zum Gesamtmarkt und weist gemäß der Umsatzrendite eine starke Marktposition auf. Auch der Gewinn je Aktie konnte von 0,80 auf 1,75 Euro je Aktie in dem Zeitraum gesteigert werden. Einzig und alleine das KGV deutet eine leichte Überbewertung an. Schauen wir uns den Kursverlauf aus der technischen Perspektive an.

Langfristige Trendlinie sollte bald angesteuert werden

Im Zuge der Short-Attacken in 2016 sowie einem insgesamt schwachen Aktienmarkt zu Beginn des Jahres, wurde die langfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten. Allerdings konnte der 200-Wochendurchschnitt den Abverkauf auf technischer Basis bei 30,00 Euro je Aktie aufhalten. Seitdem hat sich die Aktie um 41,30 % erholt. Allerdings befindet sich der Kurs seit Oktober 2016 in einem kurzfristigen Abwärtstrend, dessen Abwärtstrendlinie leicht über dem aktuellen Preisniveau bei 43,25 Euro je Aktie liegt. Sollte diese in den nächsten Tagen überwunden werden, wäre es das erste Indiz dafür, dass sich der kurzfristige Abwärtstrend dem Ende neigt. Sollte es fundamental weiterhin keine negativen Nachrichten geben, bestünde durchaus die Chance darauf, dass zunächst das Allzeithoch bei 49,00 angesteuert sowie die langfristige, zuvor unterschrittene Trendlinie von unten angepeilt werden.

