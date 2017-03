Wirecard: All-Time-High und Spaß dabei

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Anlegern bei Wirecard ist derzeit zum Feiern zumute. Verständlich, denn die Aktie des TecDax-Konzerns klettert am Montag auf einen neuen Rekordstand. Dieser liegt mit 48,98 Euro nur 2 Cent höher als das bisherige Allzeithoch von Oktober 2015. In den vergangenen acht Handelstagen konnte der Titel sieben Mal höher aus dem Handel gehen. Dass die Bullen das Ruder jüngst so fest...