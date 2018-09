Wirecard: Die Aktie zeigt keine Schwäche!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Gegen Ende des Monats wird die Wirecard-Aktie endlich in den DAX aufgenommen. Bereits seit längerem liegt die Marktkapitalisierung des Payment-Anbieters über dem schwächsten DAX-Wert, sodass eine Aufnahme in den deutschen Leitindex auch geboten war. Durch den Aufstieg müssen vor allem ETFs den Wert in ihre Depots kaufen und damit könnte die Wirecard-Aktie noch weiter ansteigen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.