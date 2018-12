Wirecard-Aktie vs. BASF-Aktie: Wo sich jetzt ein Einstieg lohnen könnte

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der DAX ist in dieser Woche schon wieder in den Korrekturmodus eingetreten. Zum Zeitpunkt des Verfassens ringt unser heimischer Leitindex gerade mit der 10.800-Punktemarke und notiert daher weiterhin deutlich tiefer als noch zum Jahresanfang.

Smarte Foolishe Investoren dürften jedoch angesichts der niedrigen Indexstände dazu übergehen, nach langfristigen Chancen zu suchen. Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf die zwei DAX-Aktien Wirecard (WKN: 747206) und BASF (WKN: BASF11), die beide durchaus langfristig interessant sein könnten, und überlegen, welche aussichtsreicher sein könnte. Oder besser gesagt: Welche Aktie für welchen Investorentyp aussichtsreicher sein könnte.

1) Die wachsende Wirecard-Aktie

Anfangen wollen wir an dieser Stelle mit der Aktie des innovativen Zahlungsdienstleisters Wirecard. Auch wenn das Papier in den vergangenen Wochen insgesamt recht deutlich korrigierte, gehört die Aktie von Wirecard auch weiterhin zu denen mit der besten Performance im laufenden Jahr.

Der Grund für diese Entwicklung? Natürlich das rasante Wachstum im Bereich der digitalen Zahlungsabwicklung sowie die Aussicht auf noch weiteres Wachstum. Bis zum Jahr 2025 möchte Wirecard so beispielsweise Umsätze in einer Größenordnung von 10 Mrd. Euro bei einem operativen Ergebnis in Höhe von 3,3 Mrd. Euro generieren. Um dieses Ziel zu erreichen, dürfte Wirecard demnach auch in den kommenden Jahren weiterhin im mittleren zweistelligen Prozentbereich zulegen.

Da diese Langfristprognose die Aktie von Wirecard vergleichsweise günstig erscheinen lässt, existiert hier durchaus die Fantasie, dass es auch mit dem Aktienkurs von Wirecard noch weiterhin bergauf gehen könnte.

Nichtsdestoweniger steht und fällt hier alles mit dem Einhalten dieser Prognose. Sollte Wirecard nicht im gewünschten Maße liefern können, dürfte das der Wachstumsgeschichte einen erheblichen Dämpfer verpassen und könnte auch die Aktie erneut auf eine Talfahrt schicken. Chancen und Risiken sind hier daher gleichermaßen hoch.

2) Die günstige, dividendenstarke BASF-Aktie

Eine zweite interessante Aktie könnte durchaus die des Chemiekonzerns BASF sein. Da die BASF-Aktie inzwischen um rund 30 % eingebrochen ist, könnte hier sogar eine waschechte Value-Chance lauern. Aber langsam.

Denn bevor es um die inzwischen wieder vorhandenen Vorzüge der Aktie geht, sollten wir zunächst einen Blick auf das werfen, was zu diesem Einbruch letztlich geführt hat. Zum einen läuft es operativ im aktuellen Börsenjahr nicht so recht rund. BASF geht inzwischen von einem Ergebniseinbruch von bis zu 20 % aus, was eine deutliche Verschlechterung im Jahresvergleich ist.

Zum anderen gab es jedoch auch kurzfristige Belastungsfaktoren, wie beispielsweise die kurzen Produktionsausfälle beim Kunststoffvorprodukt TDI im Hauptwerk in Ludwigshafen. Auch diese werden voraussichtlich das operative Ergebnis im aktuellen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2018 negativ beeinflussen und wurden letztlich mit Abverkäufen bei der Aktie quittiert.

Langfristig könnte hier trotz dieser Problemchen jedoch eine günstige und dividendenstarke Chance schlummern. Denn auch wenn BASF im kommenden Jahr einen leichten operativen Einbruch hinnehmen muss, wird der Chemiekonzern voraussichtlich ab dem Folgejahr weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.

Zudem wird die Aktie derzeit selbst in einem pessimistischen Szenario lediglich mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11 bewertet und kommt zudem auf eine Dividendenrendite von über 5 %. Auch das könnte durchaus interessant für langfristige Investoren sein.

Was bedeutet das nun?

Grundsätzlich könnten daher beide Aktien für alle langfristigen Investoren durchaus ihre Reize besitzen. Bei der Aktie von Wirecard könnte nach wie vor eine interessante Wachstumsgeschichte mit reichlich Chancen, aber auch Risiken lauern. Bei der BASF-Aktie schlummert auf dem aktuellen Kursniveau jedoch eher eine dividendenstarke Value-Chance, und sie könnte sich daher prinzipiell eher für etwas konservativere Anleger eignen.

Wie schon so oft bleibt es daher abschließend deine finale Entscheidung, ob BASF oder Wirecard besser zu dir und deinem Portfolio passen könnte. Beziehungsweise ob überhaupt eine der beiden DAX-Kandidaten interessant für dich ist.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



Vincent besitzt Aktien von BASF. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.