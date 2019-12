Wirecard-Aktie mit vielversprechendem Ausblick und 2 weiteren Großkunden

Weitere Suchergebnisse zu "Softbank Group":

Es war kein einfaches Jahr für Wirecard (WKN: 747206) und seine Aktie, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate über 21 % an Wert verlor (19.12.2019). Viele Beobachter sehen den Hauptgrund für den Kursrückgang in den nicht endenden Vorwürfen der „Financial Times“. Meiner Meinung nach war der Wert bis 2018 im Vergleich zu den Erträgen aber auch einfach schon zu stark gestiegen, sodass er korrigieren musste.

Sind Wirecard und seine Aktie deshalb schlecht? Nein, ganz und gar nicht. Zudem könnten sich bereits 2020 die „Financial Times“-Vorwürfe in Luft auflösen, weil der Konzern seine Abschlüsse aus den Jahren 2016 und 2017 gerade noch einmal über KPMG prüfen lässt.

Unterdessen gab CEO Dr. Markus Braun kürzlich einen Ausblick auf 2020, der sehr zuversichtlich stimmt. Darüber hinaus wächst Wirecard kräftig weiter und gewinnt stetig Kunden hinzu.

Dr. Markus Braun ist voller Zuversicht

2019 hat Wirecard mehr Großaufträge gewonnen als in allen vorherigen Jahren zusammen. Mit China konnte ein großer und wachstumsstarker Markt erschlossen werden. Zudem wurde mit Softbank (WKN: 891624) ein starker Partner und Investor gefunden, der dem Unternehmen finanziell zur Seite steht und viele neue Expansionsmöglichkeiten eröffnet.

Diese Ereignisse in Summe genommen lassen Dr. Markus Braun sehr optimistisch auf 2020 blicken. Langfristig soll sich der Konzern noch einmal um das Fünf- bis Zehnfache vergrößern, was nach der Korrektur natürlich noch viel Potenzial für die Aktie bedeuten könnte.

In Bezug auf die „Financial Times“-Vorwürfe gibt der CEO mit seiner Aussage „Sie sind ohne Substanz“ Entwarnung. Zudem sollte die zusätzliche KPMG-Prüfung in dieser Hinsicht bald Gewissheit bringen.

Dass es fundamental weiterhin sehr gut läuft, zeigen die beiden folgenden Meldungen.

Wirecard und die Orange Bank weiten ihre Zusammenarbeit aus

Orange Bank ist eine reine Onlinebank, die zum Telekommunikationskonzern Orange (WKN: 906849) (früher France Télécom) gehört, der mit über 268 Mio. Kunden wiederum zu den größten seiner Art zählt.

Mit seinen kostenlosen Diensten gewinnt die Orange Bank derzeit sehr viele neue Kunden und expandiert bereits ins Ausland. In Frankreich ist sie im Bereich „mobiles Zahlen“ Marktführer, was sie auch Wirecard zu verdanken hat.

So wurden 2018 in Frankreich bereits 17 % aller mobilen Zahlungen über die Orange Bank abgewickelt. Nun soll die Zusammenarbeit über Google Pay für Android-Nutzer ausgebaut und damit der Marktanteil noch weiter erhöht werden. Die Kunden können mit der Bank-App zukünftig in Geschäften oder beim Onlineshopping schnell und sicher bezahlen.

In Frankreich bezahlen bereits etwa 6,6 Mio. Menschen hin und wieder mit dem Smartphone, Tendenz steigend. Über die App kann zudem Geld per Sofortnachricht verschickt werden. Orange Bank ist von Wirecard überzeugt, was für das Unternehmen spricht und ihm zukünftig noch mehr Großkunden bringen sollte.

Auch GetYourGuide ist überzeugt

Mit dem Neukunden GetYourGuide, an dem der Softbank-Fonds beteiligt ist, hat sich die Partnerschaft mit dem japanischen Unternehmen bereits bezahlt gemacht. GetYourGuide betreibt eine Buchungsplattform für weltweite Reiseerlebnisse.

Da sie viele Tausend Anbieter zählt, ist eine schnelle, genaue und sichere Zahlungsabwicklung wichtig und wird bei GetYourGuide zu einer weiteren Beschleunigung der Geschäfte führen. Touren und Aktivitäten zählen zu den am schnellsten wachsenden Bereichen in der Tourismusbranche und werden 2020 voraussichtlich ein Marktvolumen von 183 Mrd. Euro erreichen.

Im Gesamtjahr 2019 wird Wirecard weiter deutlich wachsen. Wir blicken gespannt auf 2020, in dem es bei der Aufklärung der „Financial Times“-Vorwürfe für das Unternehmen spannend wird.

