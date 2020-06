Wirecard: Aktie viel zu günstig!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Am heutigen Sonntag verdichten sich die Anzeichen, dass Wirecard von seinen Kreditgebern weiterhin unterstützt wird! Sollten sich diese Tendenzen in der kommenden Woche bestätigen, dürfte der aktuelle Aktienkurs von rund 25 Euro ein tolles Einstiegsniveau sein. Denn sofern eine Insolvenz abgewendet werden kann, dürfte Wirecard deutlich mehr wert sein.

Das operative Geschäft des Zahlungsdienstleisters laufen glänzend. Das Unternehmen zählt rund 300.000 Kunden, die jährlich einen dreistelligen Milliardenbetrag über Wirecard abwickeln. Mit entsprechenden Provisionen für die Aschheimer. Dabei ist Wirecard teilweise deutlich profitabler als ihre Konkurrenz.

Das operative Geschäft des Zahlungsdienstleisters laufen glänzend. Das Unternehmen zählt rund 300.000 Kunden, die jährlich einen dreistelligen Milliardenbetrag über Wirecard abwickeln. Mit entsprechenden Provisionen für die Aschheimer. Dabei ist Wirecard teilweise deutlich profitabler als ihre Konkurrenz.

Das Geschäftsmodell funktioniert also. Und langfristig entspricht der Aktienkurs bekanntermaßen dem tatsächlichen Unternehmenswert. Wie viel Wirecard nun tatsächlich wert ist, dürfte die Analysten in den nächsten Tagen und Wochen beschäftigen. Fakt ist jedoch, dass die Aktie bei einem Kurs von 25 Euro vermutlich massiv unterbewertet ist.

Fazit: Geht es den Hedge-Fonds und Spekulanten, die gegen Wirecard wetten, jetzt endlich an den Kragen?