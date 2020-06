Wirecard: Aktie verliert auch am heutigen Samstag noch einmal dramatisch an Wert!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Was mussten Wirecard-Aktionäre am Donnerstag und Freitag nicht alles aushalten. Erst die Ankündigung, dass 1.900.000.000,- Euro nicht mehr auffindbar sind, dann der Absturz der Aktie um rund 70 Prozent ausgehend vom Mittwochs-Schlusskurs. Mit dem Rücktritt von Markus Braun sollte dann die Wende zum Guten geschafft werden, doch auch am heutigen Samstag geht es für Wirecard weiter nach unten.

Beim Broker Lang & Schwarz, bei dem auch am Wochenende gehandelt werden kann, notiert Wirecard zur Stunde (18:45 Uhr) bei 22 Euro zu 22,50 Euro. Also ein weiteres Minus von rund 10 Prozent seit dem Freitagsschlusskurs. Am Montag könnte damit nun die Stunde der Schnäppchenjäger kommen.

